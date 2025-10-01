Nintendo Store : Nintendo lance une application mobile de sa boutique en ligne - Tous les détails

En marge de la publication de son bilan financier, on découvre que Nintendo a lancé le NINTENDO STORE, une nouvelle application qui permet non seulement d'acheter ses jeux en ligne sur le My Nintendo Store mais aussi de consulter son historique de jeu (jusqu'en 2020!) sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 (et même sur 3DS et Wii U !- à condition de retrouver son identifiant Nintendo Network...) L'application permet aussi tout simplement de rester connecté au Nintendoverse. Retrouvez ci-dessous les détails de l'application et quelques images.

NINTENDO STORE est disponible en téléchargement gratuit sur Android et iOS.

À propos de l'application NINTENDO STORE est une application gratuite qui permet de découvrir les consoles, accessoires, jeux et autres articles de Nintendo. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités : Acheter dans le My Nintendo Store Vous pouvez utiliser cette application pour découvrir les consoles Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, ainsi que toutes sortes d'autres produits, puis accéder directement au My Nintendo Store pour effectuer vos achats. Recevoir des notifications relatives aux offres promotionnelles Vous pouvez choisir de recevoir des notifications lorsque des articles de votre liste de souhaits sont en promotion. Consulter votre historique de jeu Vous pouvez consulter votre historique de jeu sur Nintendo Switch 2/Nintendo Switch. Si vous possédez une console Nintendo 3DS ou une console Wii U, vous pouvez également consulter votre historique de jeu sur la période allant jusqu'à fin février 2020 !

Note : votre identifiant Nintendo Network doit être associé à votre compte Nintendo pour que vous puissiez consulter votre historique Nintendo 3DS et Wii U. Enregistrement lors des événements Vous pouvez utiliser l'application pour vous enregistrer dans les boutiques officielles et lors des événements Nintendo pour gagner des récompenses ! L'historique de vos enregistrements sera visible dans l'application. Recevoir les dernières nouvelles sur les produits et activités de Nintendo Recevez des actualités sur les jeux, les articles et les événements de Nintendo, et bien plus encore !



Notes :

● Une connexion permanente à Internet et un appareil connecté compatible sont nécessaires.

● Android 10.0 ou ultérieur est requis pour utiliser cette application.

● Un compte Nintendo est nécessaire pour utiliser certaines fonctionnalités de cette application.

● Peut contenir de la publicité.



