Electronic Arts s'associe à Stability IA et se lance dans l'IA générative

Il n'aura pas fallu attendre longtemps après l'annonce de l'acquisition d'Electronic Arts par le Fonds d'investissement public (le FIP) d'Arabie saoudite pour qu'un changement de cap et de stratégie ne soit dévoilé. En effet; Stability IA, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle et connue notamment pour le modèle d'IA, Stable Diffusion qui permet de générer des images à partir de simples descriptions textuelles, vient d'annoncer officiellement un partenariat avec Electronic Arts afin de " co-développer des modèles, des outils et des workflows d'IA générative transformatifs qui permettent aux artistes, concepteurs et développeurs d'EA de réinventer la création de jeux vidéo ".

Electronic Arts a beau chercher à se montrer rassurant en soutenant qu l'IA générative aidera "les artistes, designers et développeurs à faire ce qu'ils font le mieux" et que donc l'humain restera au centre des prochaines créations de la société, il est évident qu'une digue vient de sauter et que l'histoire est désormais en marche.

En attendant d'autres détails, retrouvez quelques morceaux choisis des communiqués de Stability IA et d'Electronic Arts

Communiqué de Stability IA

EA et Stability AI sont tous deux des pionniers dans leurs domaines respectifs. Depuis plus de 40 ans, EA est à l'avant-garde des avancées technologiques dans le domaine du divertissement interactif, redéfinissant les possibilités offertes à sa communauté mondiale de joueurs. Avec le lancement de Stable Diffusion, le modèle d'image le plus utilisé de l'histoire, Stability AI a révolutionné la création de médias visuels et mis l'IA générative à la portée de millions de créateurs. Ce partenariat allie le leadership d'EA dans le divertissement interactif à l'expertise technique inégalée de Stability AI en IA générative. Ensemble, nous ouvrons de nouvelles frontières créatives qui façonneront la manière dont EA conçoit, développe et propose des expériences aux joueurs du monde entier.

Parmi les premières initiatives conjointes figure l'accélération de la création de matériaux de rendu physique (PBR) grâce à de nouveaux flux de travail pilotés par les artistes, par exemple la génération de textures 2D préservant la précision des couleurs et de la lumière dans tous les environnements. Le partenariat vise également à développer des systèmes d'IA capables de prévisualiser des environnements 3D complets à partir d'une série d'invites intentionnelles, permettant ainsi aux artistes de piloter la création de contenu de jeu avec une rapidité et une précision inégalées. « La créativité a toujours été au cœur de toutes les activités de nos équipes », déclare Kallol Mitra, vice-président de l'innovation créative chez EA. « Avec Stability AI, nous amplifions cette créativité. Nous donnons ainsi aux artistes, designers et développeurs la possibilité de voir plus grand et de construire toujours plus. » Cette collaboration souligne l'engagement de Stability AI à collaborer avec les leaders des secteurs du jeu vidéo, du marketing et de la publicité, de la musique et du divertissement afin de développer des solutions d'IA qui aident les entreprises à optimiser leur production créative grâce à l'IA générative et à générer des résultats concrets. Grâce à des partenariats avec des innovateurs comme EA et WPP, Stability AI transforme les médias visuels grâce à des outils et des workflows professionnels qui permettent aux équipes créatives d'accélérer leur travail sans compromettre la qualité ni le contrôle.

Communiqué d'Electronic Arts

Chez Electronic Arts, la créativité n'est pas seulement notre raison d'être, c'est notre moteur. C'est elle qui transforme une toile vierge en un monde vivant et dynamique, et qui transforme une simple idée en une expérience partagée et appréciée par des millions de joueurs et de fans à travers le monde. Depuis plus de 40 ans, EA est à la pointe des avancées technologiques dans le secteur du divertissement interactif, redéfinissant les possibilités offertes à notre communauté mondiale de joueurs. Au cœur de ces avancées se trouve la conviction que la technologie stimule la créativité : elle amplifie l'imagination, accélère l'expression et permet à nos équipes de proposer des expériences innovantes et audacieuses qui inspirent le monde entier à jouer. L'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA) sont depuis longtemps les pierres angulaires de l'innovation chez EA, alimentant tout, du gameplay intelligent et de l'animation en temps réel à la simulation physique, aux solutions de recherche de chemin et aux pipelines de développement plus efficaces. Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape dans ce voyage. Electronic Arts est heureux d'annoncer un partenariat avec Stability AI afin de co-développer des modèles, outils et workflows d'IA transformateurs qui permettent à nos artistes, designers et développeurs de réinventer la création de contenu. Leader mondial des technologies génératives, Stability AI révolutionne les médias visuels. Responsabiliser nos équipes L'humain étant au cœur de la narration, nous faisons évoluer nos méthodes de travail pour que l'IA devienne un allié de confiance : elle accélère les itérations, multiplie les possibilités créatives, accélère les flux de travail et nous permet de nous concentrer sur l'essentiel : créer des jeux et des expériences de classe mondiale qui divertissent d'immenses communautés en ligne. Elle peut concevoir, générer et analyser, mais elle ne peut ni imaginer, ni faire preuve d'empathie, ni rêver. C'est le travail des extraordinaires artistes, designers, développeurs, conteurs et innovateurs d'EA. En termes simples, ce partenariat permettra à nos créatifs de faire ce qu’ils font le mieux. « La créativité a toujours été au cœur de toutes les activités de nos équipes », déclare Kallol Mitra, vice-président de l'innovation créative chez EA. « Avec Stability AI, nous amplifions cette créativité. Nous donnons ainsi aux artistes, designers et développeurs la possibilité de voir plus grand et de construire toujours plus. » « J'utilise l'expression « pinceaux plus intelligents », explique Steve Kestell, responsable de l'art technique chez EA SPORTS. « Nous donnons à nos créatifs les outils pour exprimer ce qu'ils veulent. Des outils qui permettront à la créativité de jaillir directement de l'esprit des joueurs et de s'intégrer à nos expériences. » Parmi les premières initiatives de cette collaboration figurera l’accélération de la création de matériaux de rendu basé sur la physique (PBR) grâce au développement de nouveaux flux de travail pilotés par les artistes – par exemple, des outils qui génèrent des textures 2D qui maintiennent une précision exacte des couleurs et de la lumière dans n’importe quel environnement. Qu'il s'agisse de l'éclat de couleur d'un maillot de football sous un stade éclairé ou de la lueur subtile d'une table basse dans la douce lumière du matin, ces textures aident les objets d'un monde virtuel à ressembler et à ressentir comme l'artiste l'avait imaginé, et nous pourrons désormais le faire plus rapidement et avec une meilleure qualité.

Ces outils aident nos artistes, designers et développeurs à faire ce qu'ils font le mieux : raconter des histoires incroyables, créer des univers inoubliables et offrir des moments qui inspirent le monde à jouer. Chez EA, l'innovation a toujours été le moteur du progrès, mais ce sont nos équipes, leur imagination, leur talent artistique et leur passion qui créent les expériences. Ensemble, nous sommes impatients de découvrir la suite.

