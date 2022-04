Samsung annonce un Galaxy Z Flip3 édition Pokémon

Samsung vient d'annoncer une nouvelle édition Pokémon de son smartphone pliable, le Galaxy Z Flip3. Dans une jolie boîte, on y trouve, une pochette pour ranger son téléphone, une coque décorée, un support façon Poké Ball, des cartes, un anneau, un porte-clé et différents accessoires. Plus d'infos seront dévoilées d'ici 4 jour s sur le site web de Samsung. Notez que pour le moment, cette magnifique édition n'a été annoncée qu'en Corée du Sud et rien n'indique pour le moment qu'elle soit proposée dans d'autres territoires...En attendant, d'autres informations, retrouvez cette édition Pokémon du Galaxy Z Flip3 avec cette image.

