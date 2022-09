Nintendo Switch Online - Le catalogue de la N64 se met à jour

Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le Nintendo Switch Online reste aussi l'occasion de remettre la main sur plusieurs titres de notre enfance grâce aux consoles virtuelles. Dernier support en date, la Nintendo 64 a dévoilé à l'occasion du Nintendo Direct les prochains titres qui viendront grossir son catalogue :

Pilotwing 64

Mario Party

Mario Party 2

Mario Party 3

Pokémon Stadium

Pokémon Stadium 2

1080° Snowboarding

Excitebike 64