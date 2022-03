Nintendo ajoute trois jeux à sa collection de jeux NES et Super NES pour les abonnés au Nintendo Switch Online - Dig Dug II, Mappy-Land et Earthworm Jim 2

Les applications de jeux NES et Super NES viennent de se mettre à jour pour accueillir trois nouveaux jeux. Disponibles gratuitement pour les abonnés du Nintendo Switch Online, cette mise à jour ajoute Dig Dug II et Mappy-Land sorti sur NES en 1986 ainsi que Earthworm Jim 2 sorti sur Super NES en 1995 . Pour en savoir plus vous pouvez visionner la bande-annonce concoctée par Nintendo ou bien lire les informations sur ces jeux données directement dans les applications.

Dig Dug II sorti sur NES en 1986 Le héros de Dig Dug a décidé de prendre un repos bien mérité, mais même dans son île paradisiaque, les ennuis ont tôt fait de le retrouver. De vieux ennemis débarquent pour mettre ses vacances sens dessus dessous. Il est de votre devoir de vous défaire de ces intrus importuns et de ramener la tranquillité dans cet endroit idyllique. Dig Dug II déplace l'action du sous-sol à la surface. Débarrassez-vous de vos ennemis en les faisant gonfler grâce à votre fidèle pompe, ou en utilisant votre nouveau marteau-piqueur pour percer des failles qui peuvent créer des fissures béantes et faire couler certaines portions de l'île, faisant sombrer vos ennemis par la même occasion ! Mappy-Land sorti sur NES en 1986 Mappy-Land, une exclusivité NES, est la suite du jeu d'arcade original. Mappy, la souris, doit ramasser des cadeaux pour sa nouvelle famille, tout en évitant les Mewkies qui tente de l'arrêter. Mappy doit parcourir huit mondes, en passant du Western à la ville fantôme, et ramasser des cadeaux tels que des bagues pour sa fiancée Mapico ou encore des balles de base-ball pour son fils Junior. Les défis sont différents selon les mondes, essayez de trouver la sortie... Mais fort heureusement il existe aussi d'autres façons de combattre ces drôles de Mewkies ! Earthworm Jim 2 sorti sur Super NES en 1995 Explorer à nouveau le monde déjanté d'Earthworm Jim ! Dans ce jeu de plate-forme loufoque sorti sur Super NES en 1995, vous incarnez Jim, le ver de terre le plus groovy de la galaxie ! Si Jim a réussi à sauver sa princesse, ses efforts pour conquérir son coeur rencontrent bien moins de succès. Alors qu'elle semble enfin prête à tomber sous son charme, elle se fait enlever par le maléfique Psy-Crow, qui compte s'arroger sa couronne. Jim va donc tout faire pour empêcher leur mariage, et cette fois, il n'est pas seul ! Aidé par son ami Snott, il devra utiliser toutes ses capacités pour suivre les traces de la princesse et traverser les 10 niveaux qui le séparent de sa bien-aimée !