Super Smash Bros. Ultimate le nouveau stage, Mer de nuages d'Aldrest, présenté

À chaque nouveau personnage dans Super Smash Bros. Ultimate sa nouvelle arène. Aujourd'hui c'est le stage Mer de nuages d'Aldrest, qui accompagnera la venue de Pyra et de Mythra dans le jeu, qui nous a été présenté en détail par Sakurai. Le créateur de la licence Super Smash Bros est revenu en vidéo sur les trois formes du stage ainsi les petites animations en arrière-plan qui rythmeront les combats. Cette nouvelle arène sera disponible en même temps que Pyra et Mythra le 5 mars 2021 et sera inclu avec l'achat de ces personnages. Pyra et Mythra, nécessaires à l'obtention de ce nouveau stage vous coûteront au choix : 5,99 euros individuellement ou 29,99 euros via le Fighter Pass Vol.2.

Le nouveau stage inclus dans le set de combattant 9 est nommé « Mer de nuages d'Alrest ». Basé sur l'un des décors les plus emblématiques de Xenoblade Chronicles 2, ce stage prend place sur le dos d'Azurda, une créature massive qui vogue sur la mer de nuages. Lors du périple d'Azurda sur cette vaste étendue, les joueurs pourront voir des paysages familiers de Xenoblade Chronicles 2 tels que des vaisseaux ainsi que des Titans abritant de vastes royaumes. Des personnages de Xenoblade Chronicles 2 s'inviteront aussi sur le stage, les fans du jeu devront donc être attentifs pour ne manquer aucune de leurs apparitions.