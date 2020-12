Super Smash Bros. Ultimate : découvrez la fresque avec le 78eme combattant : Sephiroth

Annoncé comme étant le prochain combattant de Super Smash Bros. Ultimate, Sephiroth rejoint à son tour la géante fresque murale où figurent tous les personnages jouables du jeu. Disponible en vidéo ci-dessous, il est assez intéressant d'observer que Sephiroth se place aux côtés de Cloud mais aussi Pichu, Zelda et Samus. De plus, il est toujours amusant de constater que Super Smash Bros. Ultimate réunit les plus grandes personnalités du jeu vidéo et qui l'eût cru que l'on puisse voir un jour s'affronter Mario, Snake, Sephiroth et Steve dans une même arène.

Pour rappel, ne manquez pas le direct consacré à Sephiroth présenté par Masahiro Sakurai en personne le jeudi 17 décembre 2020 à 23 h (voir notre news dédiée ici).