Super Smash Bros. Ultimate : rendez-vous le 17 décembre pour suivre la présentation de Sephiroth par Masahiro Sakurai

Annoncé lors de la cérémonie des The Game Awards tard cette nuit, Sephiroth de Final Fantasy VII rejoint le casting de Super Smash Bros. Ultimate en tant que personnage DLC jouable (voir le trailer ici). Cette annonce a été suivi d'un poste provenant de Nintendo of America sur Twitter nous informant que le 3ème combattant du Fighters Pass Vol.2 sera présenté par M.Sakurai lui-même durant en direct prévu le 17 décembre 2020 à 23 h chez nous . Un rendez-vous à ne pas manquer si vous voulez connaître le move-set complet du personnage ainsi que sa date de sortie exacte qui nous le rappelons est prévu ce mois-ci (et pourquoi pas le lendemain de la présentation). Affaire à suivre...

