Sephiroth de Final Fantasy VII débarque ce mois-ci en DLC dans Super Smash Bros. Ultimate

On l'attendait et il a été dévoilé dès les premières secondes de l'édition 2020 de The Game Awards : Sephiroth l'antagoniste de Cloud de Final Fantasy VII et qui est aussi un personnage emblématique des Kingdom Hearts rejoint le roster de Super Smash Bros. Ultimate. Pas d'autres infos pour le moment si ce n'est que le personnage sera disponible dans le Fighters Pass N°2 ce mois-ci.

Retrouvez le trailer d'annonce ci-dessous