EVO 2020 : le line-up confirme Super Smash Bros. Ultimate

L'Evo est un événement annuel d'eSport, de portée mondiale, se déroulant aux Etats-Unis et dédié uniquement aux jeux de combat en un contre un. Si Nintendo n'est pas encore vraiment associé à l'eSport, c'est une des ambitions stratégiques fortes de la société dans les années à venir. Heureusement, elle peut déjà compter sur sa série Super Smash Bros. Ainsi pendant longtemps Super Smash Bros. Melee a été un incontournable de l’événement et l'année dernière Super Smash Bros. Ultimate a électrisé les foules. Ce sera d'ailleurs encore le cas cette année puisque le jeu figure encore une fois parmi la liste des huit jeux officiels de la compétition qui se déroulera cet été, du 31 juillet au 2 août à Las Vegas.

Retrouvez ci-dessous la liste complète des jeux sélectionnés dans laquelle on remarque l'absence, par rapport à l'année dernière, de Mortal Kombat 11 et d'autres détails sur le site officiel. A noter que Marvel Vs Capcom 2 aura droit à un tournoi spécial pour marquer le 20e anniversaire du jeu

EVO 2020 :

Dragon Ball FighterZ (PS4) Granblue Fantasy: Versus (PS4) Samurai Shodown (PS4) Soulcalibur VI (PS4) Street Fighter V: Champion Edition (PS4) Super Smash Bros. Ultimate (Switch) Tekken 7 (PS4) Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] (PS4)

Source : Shoryuken