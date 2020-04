FixUltimateOnline : les joueurs se mobilisent pour exiger un meilleur online dans Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate est un jeu qui fait partie des hits de la Nintendo Switch. C'est la deuxième meilleure vente de jeu de la console avec plus de 1 7 millions distribués dans le monde . Le jeu est non seulement célébré par les joueurs mais aussi par les critiques du monde entier. Il a d'ailleurs reçu de très nombreux prix (jeu de l'année, meilleur jeu de combat, etc.) Cependant, il y a point qui fait quasiment l'unanimité contre lui : son mode en ligne. Entre l'absence de certaines options, les problèmes de connexion, le lag, l'instabilité et le mauvais Ping, le jeu est parfois tout simplement injouable en ligne sans s'arracher les cheveux. Des problèmes que l'on retrouve aussi à des degrés divers sur d'autres jeux Nintendo mais qui sur Super Smash Bros. Ultimate apparaissent de manière plus flagrante.

Depuis plusieurs heures , des joueurs émérites et des habitués de la communauté Super Smash Bros. ont décidé de protester contre le netcode du jeu sur Twitter via le hashtag # FixUltimateOnline en espérant qu'un maximum de joueurs rejoignent et que Nintendo se décide à revoir sa copie. En quelques heures plus de 11 000 tweets ont été partagés mettant le hashtag en TT et ce n'est pas fini. Alors Nintendo et/ou Masahiro Sakurai finiront-ils par réagir ? On l'espère et on vous tiendra au courant.

Super Smash Bros. Ultimate is a game that



- Won Fighting Game of the Year 2019

- Was nominated for Best Game of 2019

- Had the most entrants in EVO 2019

- Is enjoyed by millions, casually and competitively



Yet STILL has one of the worst netcode of its time #FixUltimateOnline — Meru / メル #FixUltimateOnline (@MeruSensei) April 23, 2020

