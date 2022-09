It Takes Two, le Goty de 2021 pourrait être annoncé sur Nintendo Switch dans un prochain Nintendo Direct

Souvenez-vous, en 2021 lors de la cérémonie des Game Awards, le titre de Josef Fares et de son studio Hazelight It Takes Two était reparti avec le précieux titre de "Jeu de l'année". Si le titre était sorti partout sauf sur Nintendo Switch et que son réalisateur lui-même avait énoncé des doutes quant à la possibilité de porter un tel titre sur une plateforme si "en retard" technologiquement, il se pourrait que cette prophétie soit bientôt contredite.

En effet selon les insideurs Jeff Grubb (patron de Giant Bomb), dans son podcast, le jeu serait bientôt annoncé sur Nintendo Switch dans le très attendu Nintendo Direct de ce mois de septembre

It Takes Two arrivera sur la Switch. C'est l'un des jeux que j'ai entendu, oui, il sera dans le Direct. Il devrait y avoir beaucoup de choses là-dedans, ça devrait être assez gros, ça devrait être beaucoup plus gros que la série de trucs qu'ils ont fait tout au long de l'été quand ils n'avaient pas de vrai direct général, donc c'est excitant.

De plus, un autre insideur (au palmarès sans faute pour l'instant), The Snitch a lui aussi teasé l'annonce sur son propre canal discord. De quoi ajouter de l'eau au moulin des rumeurs. Que pensez-vous de la potentielle annonce d'It Takes Two sur Nintendo Switch ? Ce serait en tout cas une extrêmement bonne nouvelle pour les possesseurs de la machine que de voir débarquer l'un des jeux de la décennie sur celle-ci.