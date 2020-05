Animal Crossing : New Horizons : pour contrer le marché noir, un hacker distribue gratuitement des Raymond

Raymond est la nouvelle obsession de très nombreux joueurs d'Animal Crossing : New Horizons qui en ont fait leur villageois préféré (voir ici) et une véritable nouvelle star des réseaux (voir ici et là.) Alors, est-ce son coté snob et méprisant, ses petites lunettes carrées, son look d'avocat d'affaire ou sa façon de parler avec "panache" qui plaisent ? Mystère... Il n'en reste pas moins que de nombreux joueurs veulent absolument que Raymond vienne habiter sur leur île. Evidemment, si le hasard est une option pour ceux qui ont un peu de temps devant eux, il y en a une autre plus directe et rapide : acheter le personnage sur le net au marché noir.

C'est d 'ailleurs assez ironique lorsque l'on se rappelle que de nombreux joueurs ont râlé lorsqu'ils ont cru qu'Animal Crossing : New Horizons proposerait des achats in-game, alors qu'en fait beaucoup sont prêts à dépenser de l'argent réel au marché noir, que ce soit pour des accessoires ou des personnages. En pratique, contre une vingtaine d'euros, parfois plus, il est donc possible de récupérer Raymond en se rendant sur l'île de joueurs très serviables qui ont pensé à en cloner des tas grâce à différentes méthodes.

Un business florissant qui a semble-t-il passablement irrité un jeune papa, hacker de surcroît, du compte Twitter PokéNinja qui a décidé lui aussi de cloner Raymond en utilisant un éditeur de sauvegarde (d'une version piratée du jeu) ) à la différence qu'au lieu de les vendre, il a décidé de les donner gracieusement a tous les joueurs qui lui en ferait la demande sur les réseaux sociaux. Grâce à lui, en douze heures, près de 30 Raymond (mais aussi d'autres villageois très recherchés comme Mathéo, Capri et Laura) ont donc trouvé un nouveau foyer et fait autant d'heureux. Une goutte d'eau face à l'ampleur du phénomène mais aussi une façon de montrer que tous les hackers ne font pas ce genre de business.

I FINALLY GOT MY FUCKING NUMBER 1 VILLAGER THANK YOU @iPokeNinja pic.twitter.com/ZX84uR7a4b — Shipping (@ShippingOW) May 18, 2020

Source : Polygon