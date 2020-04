Le premier niveau de Super Mario Bros. recréé dans Animal Crossing New Horizons

Grâce aux motifs personnalisés, les joueurs qui sont plutôt bons en pixel art peuvent s'amuser à faire un peu ce qu'il veulent dans Animal Crossing : New Horizons. La preuve avec ce sol qui reprend le style et les éléments emblématiques du premier niveau de Super Mario Bros. Un souci du détail assez remarquable qui laisse rêveur et qui peut peut-être vous inspirer dans vos futurs créations.

