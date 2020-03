Vidéo unboxing de la Nintendo Switch Edition Animal Crossing : New Horizons

Il ne reste plus qu'une semaine avant la sortie de Animal Crossing : New Horizons. Si certains attendent le titre avec impatience, d'autres ont surtout lorgné sur la Nintendo Switch collector aux couleurs du jeu. Pour rappel, cette édition propose un dock personnalisé, des Joy-Con vert et bleu pastel, et une Nintendo Switch avec des motifs de la licence sur le dos.

A défaut d'avoir pu poser nos mains sur la bêtes, une page Youtube dénommée The Nooksters propose déjà un unboxing de cette console, nous permettant de la voir de plus près, et de faire une petite comparaison visuelle avec l'édition classique.