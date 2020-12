Retour en boutique de la Nintendo Switch édition limitée Animal Crossing New Horizons

Avis aux fans de la licence Animal Crossing et à ceux qui avaient loupé sa sortie initiale en mars 2020, la Nintendo Switch édition limitée Animal Crossing New Horizons est de retour pour les fêtes de fin d'année en quantité très limitée. En plus de proposer un code de téléchargement pour le jeu Animal Crossing : New Horizons, la belle s'est surtout faite remarquer par son dock épuré, sa coque à motif, et ses Joy-Con coloris Bleu et Vert Pastel.

Une occasion idéale pour les nouveaux joueurs de découvrir la licence, ou tout simplement pour vous offrir un bel objet de collection. Attention cependant, la petite risque de rapidement se retrouver en rupture de stock.