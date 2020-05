Un nouveau glitch de duplication à l'infini découvert dans Animal Crossing : New Horizons

Parmi les joueurs d'Animal Crossing : New Horizons, il y a clairement deux camps : ceux qui se refusent à toucher à l'horloge de la console et à utiliser n'importe quel autre astuce pour accélérer les opérations et le rythme du jeu, et les autres qui considèrent que tout est permis du moment que l'on s'amuse... Ainsi, depuis la sortie du jeu, certains joueurs rivalisent d'ingéniosité et de malice en exploitant des failles du jeu notamment pour dupliquer des objets. Evidemment, ce ne sont pas des astuces que Nintendo a laissé sciemment dans le jeu.

D'ailleurs, des mises à jours ont déjà mis un frein à la frénésie des voyages dans le temps en réduisant drastiquement les intérêts de la Banque Nook mais aussi corrigé un bug de duplication décrit comme un "bug grave affectant l'équilibre du jeu" . Cependant, depuis, des joueurs ont exploité d'autres failles (notamment ici) dont une dernière qui a fait son apparition sur le net il y a peu...

Ce nouveau glitch, contrairement au précédent, permet de dupliquer à l'infini n'importe quel objet, même des sacs de clochettes et des Tickets Nook. La manipulation consiste a envoyer en cadeau l'objet que l'on veut dupliquer à un autre villageois de son île que l'on a créé pour l'occasion et de faire diverses manipulations... On ne rentrera pas plus ici dans les détails et si vous êtes intéressé par ce glitch vous trouverez facilement la marche à suivre sur sur le net même si Nintendo a commencé à bloquer les vidéos reprenant ce glitch et que, forcément, la société devrait le corriger très prochainement dans une mise à jour.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Source : Gonintendo