Life Crossing: Fantasy Horizons : Level 5 parodie Animal Crossing pour présenter FANTASY LIFE i : La voleuse de temps

Peut-être que Level-5 a trouvé le meilleur moyen pour faire la promotion de son prochain jeu à venir sur Nintendo Switch (et PS5), FANTASY LIFE i : La voleuse de temps.

A l'occasion du 1er avril , le célèbre studio japonais a en effet publié un vrai-faux trailer du jeu parodiant Animal Crossing : New Horizons. On y retrouve un ersatz de Tom Nook nommé Tim Crook (escroc en anglais) qui n'est en fait qu'un homme déguisé, dans une petite visite guidée de FANTASY LIFE i : La voleuse de temps à la manière du célèbre jeu de Nintendo. Retrouvez cette vidéo irrésistible ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, FANTASY LIFE i : La voleuse de temps est attendu le 21 mai 2025 sur Nintendo Switch et PS5. Quant à Animal Crossing : New Horizons, pour plus de détails, vous pouvez retrouver notre test complet et nos vidéos exclusives.

Lire aussi :