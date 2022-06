Animal Crossing : New Horizons - Le second coffret OST ainsi qu'un Vinyle dédié aux musiques de Kéké confirmés en France

Alors que l'on pestait l'année dernière quand le public Japonais a su qu'ils allaient pouvoir mettre la main sur l'OST complète de Animal Crossing : New Horizons, Just For Games semble avoir entendu la complainte des mélomanes et amateurs de Kéké Laglisse avec l'annonce du jour. En partenariat avec BigWax et Studio Ghibli Records, la France accueillera la star qui a du chien dès le 25 novembre 2022 , le tout sur vinyle noir 180g de qualité audiophile dénommé Totakeke Music Instrumental Selection. Le vinyle sera vendu en exclusivité sur Fnac et sur la boutique en ligne de Just For Games.

À propos de Totakeke Music Instrumental Selection 1LP : La dernière mise à jour gratuite de Animal Crossing - New Horizons pour Nintendo Switch, mise en place en novembre 2021, comprenait beaucoup de contenu, et les fans sont une fois de plus enthousiastes. En plus des 18 chansons sélectionnées dans la version instrumentale de "Totakeke Music", une version arrangée de "Outlier 02" est incluse en tant que piste bonus, avec la face A présentant une chanson de gamme supérieure et la face B présentant une chanson chill-out. Tracklist : A-Side A1 KEKE Idol

A2 Eurobeat

A3 Drum 'n Bass

A4 Urban keke

A5 KEKEhop

A6 KEKE HOUSE

A7 KEKE disco

A8 KEKE break

A9 KEKE groove

A10 KEKE Lloyd B - Side B1 Chillwave

B2 KEKE Tronica

B3 KEKE Dub

B4 KEKE LOVERS

B5 KEKE BASHMENT

B6 DRIVE

B7 KEKE bossa

B8 Minna Atsumare

B9 Hazuri 02 - City & Pop Ver. - [Bonus Track]

Et pour ceux préférant ce bon vieux format CD et souhaitant profiter des musiques du jeu à loisir, Un superbe coffret dénommé Animal Crossing - New Horizons (Original Soundtrack 2) 5 CD + 1 DVD Boxset vous proposera de découvrir les dernières musiques du jeu arrivées avec les dernières mise à jour gratuites en novembre 2021, ainsi que les 110 chansons live de Kéké.

À propos de Animal Crossing - New Horizons (Original Soundtrack 2) 5 CD + 1 DVD Boxset : Cette collection contient la bande- son liée à la dernière mise à jour gratuite d'Animal Crossing New Horizon pour Nintendo Switch, publiée en novembre 2021 et comprenant beaucoup de contenu ayant ravivé les fans. Ce deuxième volume de la bande-son comprend 110 chansons live de Kéké, qui n'étaient pas incluses dans le premier volume, ainsi que des musiques d’ambiance ajoutées dans la mise à jour gratuite, et des versions instrumentales des chansons de Kéké, réparties sur cinq CD. En outre, un DVD contenant les chorégraphies "Totakeke PV" et "Radio Gymnastics", créées à partir de séquences du jeu, est également inclus.