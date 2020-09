Un nouvel article saisonnier pour les vendanges dispo dans Animal Crossing : New Horizons

Si vous jouez à Animal Crossing : New Horizons et que vous êtes collectionneur, sachez que depuis le 1er septembre et jusqu'au 30 , vous pouvez acheter un nouvel article saisonnier qui célèbre les vendanges. En effet, via votre application Nook Shopping (ou en passant par la borne Nook Stop) vous pouvez acquérir en ce moment dans l'onglet Articles temporaires, une Hotte à raisin contre 800 clochettes. Evidemment vous pouvez aussi l'offrir directement à un ami- ça fait toujours plaisir ! Pour plus de détails, retrouvez cet article dans notre vidéo ci-dessous.

