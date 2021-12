5 statues colorées annoncées via cadeau mystère pour Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante

Lors d'un stream spécial Noël diffusée le 18 décembre au Japon, 5 nouvelles statues colorées seront distribuées avec des codes à utiliser via l'option Cadeau Mystère. A priori, si on se fie à l'image publiée sur les réseaux officiels, ces statues représenteront Pachirisu, Lucario, Rhinastoc, Élekable et Givrali. Pour rappel, les statues sont à utiliser dans les bases secrètes afin d'obtenir différents bonus. Evidemment, dès que les codes seront distribués nous vous les partagerons.

Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont disponibles depuis le 19 novembre 2021 . Vous pouvez aussi retrouver en magasin une Nintendo Switch Lite spéciale "édition Dialga & Palkia". Pour tout savoir sur les jeux, retrouvez notre test complet ICI

