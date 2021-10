Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante - Le défi de Sinnoh se présente en vidéo

Attendu pour le mois de novembre sur Nintendo Switch, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante permettra aux fans des monstres de poche de (re)découvrir en version remasterisée la quatrième génération parue initialement sur Nintendo DS. Champions d'arènes emblématiques, une team galaxie et des sbires hauts en couleur et Pokémon légendaires à foison, voici ce qui est laissé présagé par Nintendo, Game Freak et la société ILCA en charge de ces deux titres.

En attendant de pouvoir mettre la main sur les jeux, nous vous laissons découvrir le dernier trailer officiel du jeu, sobrement intitulé Le défi de Sinnoh.