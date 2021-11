La Nintendo Switch s'est officiellement vendu à 92.87 millions d'exemplaires

Dans le dernier rapport financier publié par Nintendo et qui couvre le premier semestre de l'année fiscale, à savoir d'avril à septembre 2021 , le géant Nippon a indiqué que sa dernière console en date, la Nintendo Switch et toutes ses déclinaisons s'est vendues à pas moins de 92.87 millions d'exemplaires. Le rapport arrêtant son décompte des ventes en septembre , les ventes de la Nintendo Switch (modèle OLED) ne rentrent pas en compte, le modèle n'étant sorti qu'un mois plus tard.

Ainsi la dernière console portable en date de la firme surpasse largement les ventes de la Nintendo 3DS qui culmine à 75.94 millions de consoles vendues mais ne fait encore qu'effleurer les ventes de la Nintendo Wii et ses 101.63 millions de consoles vendues, enfin elle est encore loin du record de la Nintendo DS et de ses 154.02 millions de consoles vendues. Deux questions se posent, le lancement de la Nintendo Switch (Modèle OLED) fut-il un succès ? Et surtout, où s'arrêtera donc la Nintendo Switch ?

Source : Nintendo