Nintendo met à jour la liste de ses jeux Switch les plus vendus

Dans son dernier rapport financier qui vient faire un point sur son premier semestre fiscal ( du mois d'avril à septembre 2021 ) et vient aussi à cette occasion de mettre à jour la liste de ses 10 jeux les plus vendus sur Nintendo Switch. La voici dans l'ordre croissant.

Mario Kart 8 Deluxe : 38.74 millions d'exemplaires vendus Animal Crossing: New Horizons : 34.85 millions d'exemplaires vendus Super Smash Bros. Ultimate : 25.71 millions d'exemplaires vendus The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 24.13 millions d'exemplaires vendus Pokémon Épée et Pokémon Bouclier :22.64 millions d'exemplaires vendus Super Mario Odyssey : 21.95 millions d'exemplaires vendus Super Mario Party : 16.48 millions d'exemplaires vendus Pokémon: Let’s Go, Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli 13.83 millions d'exemplaires vendus Splatoon 2 : 12.68 millions d'exemplaires vendus Ring Fit Adventure : 12.21 millions d'exemplaires vendus

Nous pouvons aussi noter les succès de Miitopia (1.37 million d'exemplaires vendus), de Mario Golf: Super Rush (1.94 million d'exemplaires vendus) ou encore de New Pokémon Snap (2.19 millions d'exemplaires vendus) pour ces derniers mois, ainsi que la revanche de deux titres qui ne connurent pas le succès qu'ils méritaient à l'époque de leurs sorties respectives, à savoir The Legend of Zelda : Skyward Sword HD (3.60 millions d'exemplaires vendus) et Super Mario 3D World + Bowser's Fury (7.45 millions d'exemplaires vendus). Au rang des indétrônables nous retrouvons évidemment les plus grands succès de la Nintendo Switch (et probablement de l'histoire de Nintendo) Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing : New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate et enfin The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Quels jeux de cette liste possédez-vous ? Retrouvez les anciens chiffres des jeux Nintendo Switch les plus vendus datants de février dernier en cliquant ici.

Source : Nintendo