Les arrêtés font leur retour dans Animal Crossing : New Horizons

Le mois prochain, Animal Crossing : New Horizons va recevoir son ultime mise à jour lui ajoutant de nombreuses nouveautés : ouverture du café de Robusto, escapade avec Amiral, extension de l'île de Joe, retour des gyroïdes, cuisine, fitness, nouvelles options de déco et de personnalisation... C'est vraiment la grosse mise à jour que l'on attendait plus qui va sans doute vous inciter à relancer le jeu voire à le (re)commencer surtout que cette mise à jour sera accompagné par la sortie d'un add-on payant : Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise, sorte de remake du titre 3DS Animal Crossing : Happy Home Designer. On vous a déjà détaillé tout ceci et bien plus encore dans notre news spéciale mais les nouveautés sont tellement nombreuses que vous avez peut-être manqué un retour, celui des arrêtés !

Initiés dans Animal Crossing : New Leaf, les arrêtés municipaux, qui deviennent dans New Horizons des arrêtés insulaires, permettent d'imposer des règles à tous les habitants. Ainsi, on peut les obliger à se lever tôt ou au contraire à se coucher tard (pratique pour ceux, qui par exemple, joue plutôt en soirée pour que les boutiques ferment plus tard.) Ou encore privilégier une Ville riche, de façon à favoriser l'économie du village et engranger plus facilement des clochettes ou plutôt une Ville fleurie, sans mauvaises herbes (ou presque) avec des fleurs toujours chatoyantes à tous les coins de rue. Apparemment, les arrêtés seront plus ou moins identiques à ceux de New Leaf mais on vous donnera plus de détails lorsque nous les aurons.

Pou rappel, les ultimes transformations d' Animal Crossing : New Horizons sont attendues le 5 novembre 2021 . Pour tout savoir, rendez-vous sur notre news spéciale.

