Animal Well dévoile sa date de sortie

Animal Well, un jeu de plateforme en pixel-art et avec un univers aussi charmant qu'un poil effrayant, sera lancé sur Nintendo Switch le 9 mai prochain , comme annoncé lors du Nintendo Indie World d'avril 2023 . Développé par Shared Memory depuis désormais plus de 5 ans et publié par BIG MODE, un label d'édition créé par les youTubers videogamedunkey et sa femme Leahbee, le jeu met en scène une petite créature évoluant dans un superbe labyrinthe en pixel-art, qui devra collecter des objets pour avancer. Entre énigmes variées et compliquées, le monde d'Animal Well s'annonce aussi enchanteur que complexe à déchiffrer.

Émerge de ta fleur pour partir à l'exploration du monde féérique et envoûtant d'Animal Well, une merveille pixelisée prenant vie grâce à un audio complexe et des graphismes détaillés. Rencontre des créatures entraînantes, aussi grandes que minuscules, bienveillantes ou hostiles, découvre des améliorations surprenantes et révèle les secrets du puits. Cette expérience unique te fera vivre des moments de rire, de peur, de surprise ou d'émerveillement.



Explore - Apporte la lumière dans les ténèbres Un monde en boîte à puzzle atmosphérique et rempli de secrets

Allume des bougies pour ta sécurité et pour dévoiler progressivement ta carte

Non linéaire -- explore et ramasse des objets dans l'ordre que tu souhaites

Résous des énigmes - Aies l'œil observateur et tu recevras une récompense Les ennemis, l'environnement et les objets interagissent de manière surprenante et systémique

Tous les articles ont des utilisations multiples

Apprenez comment des détails inoffensifs peuvent devenir significatifs

Le jeu principal n'est que le début. Les gens découvriront des énigmes cachées pendant des années

Survis - Avance avec prudence Décide toi-même si la voie est sûre ou périlleuse

L'accent est davantage donné au suspense et à la tension plutôt qu'à l'action

Tu n'as aucun pouvoir, mais peux utiliser des objets et l'environnement à ton avantage