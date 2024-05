ANIMAL WELL : un jeu extraordinaire en pixel art à découvrir sur Nintendo Switch

Contrairement aux dernières consoles de Nintendo, la Nintendo Switch croule littéralement sous les jeux. Chaque semaine des dizaines de jeux sont ainsi ajoutés à l'eShop depuis le lancement de la console en mars 2017 . Rien que cette semaine , près de 40 nouveaux jeux sont sortis sur Switch. Et si dans le lot, il y en a beaucoup qui sont oubliables voire carrément à éviter, il y en a d'autres qui méritent qu'on s'y arrête. Notamment Little Kitty, Big City, Rainbow Cotton, Gift, 1000xRESIST, Pac-Man Mega Tunnel Battle Chomp Champs ou encore... ANIMAL WELL.

ANIMAL WELL est un titre véritablement fascinant et visuellement splendide qui a tout pour devenir culte- si ce n'est déjà fait. C'est à n'en point douter, une nouvelle pépite de la scène indépendante. Développé par Billy Basso du studio américain Shared Memories, ANIMAL WELL est un Metroidvania au pixel art inspiré et à l'ambiance fantastique et onirique qui oscille entre Alice au pays des Merveilles et l'univers de Tim Burton, entre le merveilleux et l'étrange.

Accessible et très simple à prendre en main, ANIMAL WELL est un jeu qui vous happe dès les premières secondes et ne vous lâche plus. En attendant notre test, nous vous invitons à découvrir les premières minutes du jeu dans notre vidéo de gameplay pour que vous puissiez vous en faire une idée. retrouvez cette vidéo sur cette page ainsi qu'une présentation et des captures d'écran de la fiche eShop d'ANIMAL WELL.

ANIMAL WELL est disponible depuis le 9 mai 2024 sur PC, PS5 et Nintendo Switch au prix de 22,49€ sur l'eShop. Une version physique, dont une version collector, est prévue chez Limited Run.

Rencontrez des créatures entraînantes, aussi bien grandes que minuscules, bienveillantes ou encore hostiles, découvrez des améliorations surprenantes et révélez les secrets du puits. Cette expérience unique vous fera vivre des moments de rire, de peur, de surprise et d'émerveillement. Explorez - Apportez la lumière dans les ténèbres Un monde en boîte à puzzle atmosphérique et rempli de secrets

Allumez des bougies pour votre sécurité et dévoiler progressivement la carte

Non linéaire -- explorez et ramassez des objets dans l'ordre que vous souhaitez Résolvez des énigmes - Ayez l'œil observateur et vous recevrez une récompense Les ennemis, l'environnement et les objets interagissent de manière surprenante et systémique

Tous les objets ont des utilisations multiples

Apprenez comment des détails inoffensifs peuvent devenir significatifs Survivez - Avancez avec prudence Décidez vous-même si la voie est sûre ou périlleuse

L'accent est davantage donné au suspense et à la tension plutôt qu'à l'action

Vous n'avez aucun pouvoir, mais pouvez utiliser des objets et l'environnement à votre avantage

