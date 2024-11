Little Kitty, Big City s'offrira une version physique au printemps sur Nintendo Switch

Les chats sont de sortie sur consoles de jeu depuis quelques mois, et cela ne va pas s'arrêter là. Disponible depuis le mois de mai 2024, Little Kitty, Big City aura également le droit à une version physique grâce à un partenariat entre Fangamer, le développeur indépendant Double Dagger Studio et Maximum Entertainment France. Cette version physique sera disponible dans le courant du printemps prochain, et contiendra un mini poster dépliant "chat perdu", un manuel de jeu, et une carte de téléchargement de la bande-son numérique.

À propos de Little Kitty, Big City : Allez-vous chercher le chemin du retour ou commencerez-vous par explorer un peu cette grande ville ? Rentrer à la maison, c'est important, non ? C'est forcément la priorité des priorités. Enfin, ça fait partie des priorités. Sans doute… à l'occasion… Mais d'abord, place à l'exploration ! Explorez la ville à votre propre rythme dans ce terrain de jeu en monde ouvert rempli de surprises!

Faites la connaissance de toute une troupe variée d'animaux bavards.

Faites des quêtes, aidez vos compagnons à poils et à plumes... ou semez une pagaïe monstrueuse. À vous de décider !

Personnalisez votre chaton avec une tonne de couvre-chefs adorables !