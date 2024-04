Little Kitty, Big City - Incarnez un chat en vadrouille sur Nintendo Switch

Proposé par Double Dagger Studio, Little Kitty, Big City est le premier jeu a avoir été présenté à l'occasion de l'Indie World de ce 17 avril. Créé par des développeurs qui adorent les chats, le titre se présent comme un jeu d'aventure où nous incarnons un petit chat qui cherche un moyen de rentrer chez lui après une mauvaise chute. Vous pourrez en profiter pour aider les animaux voisins, mais également collecter des items, et faire votre boulot de chat en embêtant les passants. Si le jeu vous fait de l'œil, il ne faudra pas patienter longtemps pour mettre les pattes dessus. Little Kitty, Big City est attendu pour le 9 mai 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Allez-vous chercher le chemin du retour ou commencerez-vous par explorer un peu cette grande ville ? Rentrer à la maison, c'est important, non ? C'est forcément la priorité des priorités. Enfin, ça fait partie des priorités. Sans doute... à l'occasion... Mais d'abord, place à l'exploration ! Fonctionnalités : Explorez la ville à votre propre rythme dans ce terrain de jeu en monde ouvert rempli de surprises !

Faites la connaissance de toute une troupe diverse d'animaux bavards.

Faites des quêtes, aidez vos compagnons à poils et à plumes... ou semez une pagaïe monstrueuse. À vous de décider !

Personnalisez votre chaton avec une tonne de couvre-chefs adorables !

Faites une longue sieste au soleil.

Trouvez un moyen de rentrer... ?

Préparez-vous à vivre toutes sortes de péripéties tout en cherchant comment rentrer chez vous dans @LittleKittyGame, qui arrive le 09/05 sur Nintendo Switch. pic.twitter.com/U3gGsYSBN8 — Nintendo France (@NintendoFrance) April 17, 2024

Source : Nintendo