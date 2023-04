Teslagrad 2 et Teslagrad Remastered débarquent en shadowdrop sur l'eShop

Les jeux d'aventure Teslagrad 2 et Teslagrad Remastered sortent tous deux sur Nintendo Switch dès aujourd'hui . Les deux jeux se concentrent sur les aventures d'un jeune garçon doté de pouvoirs électriques dans un environnement steampunk. Cette sortie immédiate de ces deux titres en shadowdrop de ce Nintendo Indie World devrait ravir les amateurs de jeux de plateformes et de puzzles.

Teslagrad remastered vous coûtera 9,75 euros sur l'eShop. Voici quelques informations supplémentaires sur ce titre fournies par l'éditeur :

Le royaume d'Elektropia est assiégé par un roi tyrannique, qui règne sur son peuple avec une poigne de fer. Voyant une chasse à l'homme s’organiser contre lui dans toute la ville, un jeune garçon se réfugie dans la Tour Tesla. Alors qu’elle abritait autrefois une secte de sorciers technologiques connus sous le nom de teslamanciens, elle constitue désormais un trésor perdu de technologies anciennes et d'histoire oubliée. Il ne vous reste que vous, les outils des teslamanciens perdus et votre intelligence pour survivre.

Découvrez et maîtrisez l'art perdu de la teslamancie. Résolvez des énigmes complexes et réalisez des prouesses incroyables grâce à l'électromagnétisme. Utilisez ses pouvoirs pour gravir la tour en ruines et plongez dans une vision steampunk du Vieux Continent dans l’aventure de ce jeu de plate-forme à énigmes non linéaire, et découvrez l’histoire que raconte son décor dessiné à la main. Saurez-vous découvrir les secrets de la tour et renverser le tyran ?

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Des énigmes complexes ! Poussez votre sens de la logique jusqu’au bout de ses limites pour manipuler intelligemment votre environnement en utilisant l'électricité et le magnétisme. Survivre aux dangers de la Tour Tesla ne sera pas de tout repos !

Explorez ! Frayez-vous un chemin à travers un riche environnement 2D dessiné à la main, en voyageant dans la Tour Tesla et au-delà, en ramassant de nouveaux objets et en maîtrisant des capacités inconnues en chemin.

Narration visuelle ! Dévoilez une histoire oubliée à travers une approche narrative unique. Pas de dialogues, de cinématiques, de texte, d'écrans de chargement ni d'interruptions. Ce monde parle de lui-même !

Par le pouvoir du steam(punk) ! - Découvrez une interprétation dystopique et époustouflante, pluvieuse et intelligente du Vieux Continent à travers une perspective steampunk.

À PROPOS DU REMASTER

Retrouvez le classique indé Teslagrad, réimaginé pour vous offrir l'expérience électromagnétique ultime, et avec un nouvel éclat faisant briller sa direction visuelle déjà époustouflante ! Ce remaster garantit que l'atmosphère et les plateformes qui ont rendu l'original si attirant ont tellement été améliorées que vous ne pourrez plus lâcher votre manette !