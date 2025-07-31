Nintendo Switch 2

Indie World : les jeux indès à venir sur Nintendo Switch 1 & 2 à découvrir dès 15h

Par rifraff - Il y a 23 minutes

Et c'est reparti pour un tour.

Décidément, l'été n'est pas un moment durant lequel Nintendo se repose.

Après un POKEMON PRESENTS et un NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE diffusés en juillet, Nintendo remet le couvert avec un Indie World de 15 minutes. Pour rappel, il s'agit d'un Nintendo Direct consacré aux jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2.

C'est surprenant, quoique, Nintendo est coutumier du fait. L'année dernière un NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE et un INDIE WORLD avaient été diffusés le même jour en août. 

Alors que nous réserve cet Indie World 2025 ? Rendez-vous ici même à 15h (heure de Paris) pour le découvrir. Dans la foulée, nous publierons une news récap sur laquelle vous retrouverez toutes les infos à retenir. 

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LIRE AUSSI : TOUS LES DETAILS DE L'INDIE WORLD - AOUT 2025

LIRE AUSSI : TOUTES LES ANNONCES DU NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE DU 31 JUILLET 2025

