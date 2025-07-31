Indie World : les jeux indès à venir sur Nintendo Switch 1 & 2 à découvrir dès 15h

Et c'est reparti pour un tour.

Décidément, l'été n'est pas un moment durant lequel Nintendo se repose.

Après un POKEMON PRESENTS et un NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE diffusés en juillet, Nintendo remet le couvert avec un Indie World de 15 minutes . Pour rappel, il s'agit d'un Nintendo Direct consacré aux jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2.

C'est surprenant, quoique, Nintendo est coutumier du fait. L'année dernière un NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE et un INDIE WORLD avaient été diffusés le même jour en août.

Alors que nous réserve cet Indie World 2025 ? Rendez-vous ici même à 15h (heure de Paris) pour le découvrir. Dans la foulée, nous publierons une news récap sur laquelle vous retrouverez toutes les infos à retenir.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

