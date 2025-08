Trois jeux auraient été retirés à la dernière minute du dernier Nintendo Direct

Finalement, il y a bien eu un Nintendo Direct en juillet , juste sur le fil.... Il s'agissait cependant d'un NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE dédié uniquement aux jeux tiers prévus sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2

A l'arrivée, quelques annonces sympas mais rien d'exceptionnel non plus (voir notre récap complet ICI). Il manquait probablement d'un titre fort à même de mettre tout le monde d'accord.

Et peut-être qu'initialement, ce titre fort était présent...

En tout cas, c'est ce que prétend le journaliste Chris Dring de The Game Business. A priori, trois jeux qui étaient à "100%" prévus dans le Nintendo Direct, ont finalement été enlevés au dernier moment. Alors de quels jeux s'agit-il ? Le journaliste se garde bien d'en dire plus, expliquant juste que cela prouve que Nintendo est capable de changer ses plans à la dernière minute.

Evidemment, désormais tous les regards sont tournés vers la rentrée et l'inévitable (quoique encore hypothétique à ce stade) Nintendo Direct de septembre.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires;

Voir aussi :

LIRE AUSSI : TOUTES LES ANNONCES DU NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE DU 31 JUILLET 2025

​------------------------------------------------------------

Et toujours :Tout savoir sur la Nintendo SWITCH 2 grâce à notre test complet

Lire aussi :

There were at least 3 games I was told were ‘100%’ in that Nintendo Partner Direct that clearly weren’t. Just goes to show how these things change.