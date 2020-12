Happy Game, par les créateurs de Botanicula annoncé pour le printemps prochain

Petite surprise au milieu des annonces de l'Indie World d'aujourd'hui, Happy Game, jeu d'horreur psychédélique développé par les créateurs notamment de Botanicula viendra hanter nos esprits ce printemps prochain . Avec son atmosphère et ses graphismes mettant mal à l'aise le jeu surprend à la fois par sa direction mais aussi par sa bande-annonce absolument terrifiante, jugez-en vous-même ci-dessous. Amanita Design nous surprend donc avec cette annonce surprise pour un jeu attendu à la fois sur steam et sur Nintendo Switch, encore une exclusivité console indépendante pour la Switch donc. Pour l'instant très mystérieux, Happy Game nous mettra au défi de rendre son sourire à un petit garçon en plein cauchemar. Le jeu devrait proposer de nombreux puzzles et encore plus de chansons creepy ! Un must-have pour les personnes qui souhaiterait ne plus jamais dormir !

Aidez un jeune garçon à s'échapper d'un terrible cauchemar en résolvant des énigmes dérangeantes dans Happy Game, une aventure d'horreur psychédélique disponible au printemps 2021 sur Nintendo Switch. #IndieWorld pic.twitter.com/nF2xi7HFVQ — Nintendo France (@NintendoFrance) December 15, 2020