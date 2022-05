Ooblets - Cultivez et collectionnez d'adorables créatures

Première annonce de cet Indie World du 11 mai 2022 , Ooblets est un jeu de gestion et de culture d'adorables créatures nommées ooblets. Vous allez donc devoir construire votre propre ferme et vos propres cultures pour pouvoir faire grandir vos ooblets et ainsi les faire participer à des concours de danse. Vous pourrez aussi personnaliser votre avatar ainsi que votre maison. La ville aura aussi une grande importance dans votre aventure puisque vous pourrez y lier des amitiés, mais aussi y vendre vos récoltes. Développé par Glumberland, ce titre sera disponible cet été sur Nintendo Switch, pour en savoir plus vous pouvez visionner sa bande-annonce ci-dessous.

Ooblets est un jeu de ferme, de collection de créatures et de simulation de ville dans lequel vous construisez votre ferme, liez des amitiés avec les habitants, cultivez des ooblets et participez à des concours de danse. Produisez des cultures et vendez les récoltes en ville

Développez votre équipe d'ooblets, mettez-les à niveau et débloquez de nouveaux pas de danse

Personnalisez le style de votre personnage grâce aux nombreuses tenues et accessoires

Joignez un club d'ooblet pour obtenir votre premier bébé ooblet

Participez à des concours de danse pour gagner de nouvelles graines d'ooblet et remporter des tournois

Agrandissez et décorez votre maison pour passer d'une petite cabane de rien du tout à une ferme qui a de l'allure

Apprenez à connaître les habitants de la ville et liez des amitiés si vous le souhaitez !

Relevez les défis quotidiens, gagnez des badges, aidez le maire à libérer la ville de forces mystérieuses et découvrez les secrets d'Oob