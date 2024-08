Balatro - Le jeu de Poker Roguelike s'offre une grosse mise à jour gratuite

Si vous avez déjà rangé Balatro, le jeu de poker roguelike, l'Indie World de ce jour va vous donner envie de le relancer. Une nouvelle mise à jour dénommée Friends of Jimbo va rajouter au titre de nouvelles cartes de jeu, inspirées des licences The Witcher, Vampire Survivors, Dave the Diver et Among Us. La mise à jour sera déployée dès aujourd'hui gratuitement. En attendant, nous vous laissons re-découvrir le trailer dévoilé ce jour.

Un jeu de poker roguelike. Balatro est un jeu de deckbuilding prenant où vous jouez des combinaisons de poker illégales, découvrez des jokers révolutionnaires et déclenchez des combos aussi palpitants que dévastateurs. Combinez des mains de poker avec des jokers uniques pour créer une variété de synergies et de decks. Gagnez assez de jetons pour venir à bout des mises, tout en découvrant des bonus de main et des decks secrets. Il vous faudra tous les avantages possibles pour atteindre l'ultime blind, venir à bout du dernier ante et remporter la victoire.

Source : Nintendo