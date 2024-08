Date Everything! Vous avez rencard avec votre grille-pain fin octobre sur Nintendo Switch

Avez-vous déjà rêvé de vivre une histoire d'amour avec votre grille-pain ou votre tas de linge sale ? Si la réponse est oui... bah chacun ses goûts comme on dit. Pour les autres, Sassy Chap Games et Team17 vous proposent de découvrir Date Everything! Attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents le 24 octobre prochain, le titre est un simulateur de drague où les objets prennent vie en différents personnages avec qui vous pourrez nouer des relations plus ou moins intimes. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Date Everything ! permet aux joueurs d'explorer un monde où même les objets les plus ordinaires ont un potentiel romantique. Équipés de lunettes « Dateviator », les joueurs discutent avec tous les objets, du panier à linge à l'air libre, et découvrent des personnalités et des résultats uniques.



Date Everything ! comprend 100 personnages entièrement vocalisés dont les joueurs peuvent tomber éperdument amoureux.

Des dialogues enchevêtrés qui mènent à des fins multiples pour chaque personnage.

Plus de 4 heures de musique avec un thème propre à chaque personnage.

Plus de 11 000 images dessinées à la main.

1,2 million de mots et 70 000 voix.

Un monde virtuel en 3D entièrement interactif qui évolue en fonction des choix effectués au cours du jeu. Un jeu de voix complet avec un grand nombre de voix familières, dont Felicia Day (Supernatural, The Magicians), Johnny Yong Bosch (Bleach, Mighty Morphin' Power Rangers) Grey DeLisle (Scooby-Doo, Le dernier maître de l'air), et bien d'autres encore !