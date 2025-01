Date Everything! - Votre étagère se fait désirer et repousse votre rencard au mois de juin

Si les amateurs de jeux de dragues ont pu ces dernières années apprendre à charmer humains, animaux et autres créatures fantastiques, Sassy Chap Games vous propose de tenter de vous rapprocher de votre mobilier avec Date Everything! sur Nintendo Switch et supports concurrents. Si le titre était initialement attendu pour le 14 février 2025, le studio vient de publier un communiqué, annonçant le report du jeu pour le mois de juin , expliquant avoir besoin de temps pour peaufiner la simulation de drague atypique.

A nos collègues Dateviators, Depuis notre dernière mise à jour sur le développement, nous avons travaillé d'arrache-pied pour terminer Date Everything ! Et à ce stade, je peux dire en toute confiance que nous avons atteint le point où le jeu est complet à un niveau que nous estimons avoir atteint nos objectifs sans aucun compromis dans notre vision artistique folle. Cependant... J'étais trop confiant dans notre capacité à tester correctement TOUT le contenu et les chemins de ce jeu gigantesque, et malheureusement nous avons manqué de temps par rapport à notre date de sortie actuelle (et pourtant si appropriée) du 14 février 2025. Notre liste de bugs commence enfin à s'alléger au fur et à mesure que l'assurance qualité se penche sur le cheminement labyrinthique de l'histoire, mais ce serait vous rendre un bien mauvais service que de présenter notre jeu en l'état avec autant de bugs non résolus. Notre date de sortie finale est fixée à juin 2025. Même si ce n'est pas une date aussi sexy que la Saint-Valentin, nous espérons que le mois de juin sera toujours aussi sexy. Et oui, vous pouvez vraiment sortir avec les pépins. Ils s'appellent Daemon et j'entretiens avec eux une relation d'amour/haine. Ray Chase - Concepteur en chef