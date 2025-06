Date Everything! - Vous avez un date avec votre téléviseur sur Nintendo Switch

Vous avez un rencard ce mardi 17 juin ... avec votre mobilier ! C'est le concept complètement décalé que vous propose le développeur Sassy Chap Games avec son jeu Date Everything! Equipé de curieuses lunettes, vous allez pouvoir vous lier d'amitié, et même dragouiller une centaine d'objets du quotidien, qui prendront la forme de personnages variés.

Date Everything! apporte un vent de fraîcheur excitant aux simulations de rencontres.

L’IA t’a piqué ton travail ? Dans ce cas, il ne te reste plus qu’à bazarder ton diplôme en relation client. Mais l’heure n’est pas à la déprime, car un mystérieux inconnu vient de t’envoyer un cadeau : des lunettes magiques appelées « Dateviators ». Enfile-les sans plus tarder et commence à flirter avec une maison plus qu’animée !

Découvre les histoires personnelles des objets à séduire. Deviendront-ils tes amants, tes amis ou tes ennemis ? Et bien entendu, un casting exhaustif de doubleurs talentueux sera là pour te tenir compagnie !

Caractéristiques :