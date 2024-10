Date Everything! - Draguez votre table basse à partir de février 2025 sur Nintendo Switch

Si ces dernières années vous avez expérimenté tous les jeux de drague possible, et avez réussi à séduire la veuve et l'orphelin, en passant par quelques aliens et même quelques pigeons, avez-vous cependant déjà rêvé de séduire votre frigo ou votre pile de linge sale ? C'est en tout cas ce que vous proposeront Team17 Digital et Sassy Chap Games avec le jeu Date Everything!. En tout ce sont plus de 100 personnages atypiques qui vous attendent dans le titre qui sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 14 Février 2025 , soit le même jour que la Saint Valentin. Nous vous laissons apprécier le dernier trailer du jeu ci-dessous.