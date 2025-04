Date Everything! - Rendez-vous en juin pour draguer votre mobilier

Après les humains, les animaux, les monstres à tentacules, pourquoi ne pas montrer vos talents de dragueur virtuel à votre mobilier ? C'est le concept de Date Everything! qui est développé par Sassy Chap Games et qui est édité par Team17. Après deux reports, est-ce que la troisième sera la bonne ? Le titre vous donne désormais rendez-vous pour le 17 juin sur Nintendo Switch et supports concurrents. Autre bonne nouvelle, les joueurs pourront également s'offrir le jeu en version physique à une date ultérieure s'ils le désirent.

Date Everything ! vous permet d'explorer un monde où même les objets les plus ordinaires ont un potentiel romantique. Équipés de lunettes « Dateviator », les joueurs discutent avec tous les objets, du panier à linge à l'air libre, et découvrent des personnalités et des résultats uniques. Préparez-vous à un été d'amour avec l'édition physique qui sera ensuite lancée sur toutes les plateformes. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Date Everything !