The Plucky Squire (Le Vaillant Petit Page) s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Alors que The Plucky Squire (Le Vaillant Petit Page) risque fort d'être le jeu indé en vogue au mois de septembre sur l'eShop de la Nintendo Switch, Devolver Digital, le développeur All Possible Futures et Maximum Entertainment France viennent de signer un partenariat pour satisfaire les personnes réfractaires au marché du dématérialisé. Cette nouvelle aventure aura ainsi le droit à une version physique rien qu'à elle sur le marché français. Il faudra en revanche faire preuve de patience, car cette édition ne sera pas disponible avant le 21 février 2025.

Une édition physique "Devolver Deluxe" sera également disponible à la même date sur ces consoles, comprenant en plus du jeu en édition physique un superbe livre d'art à couverture souple de plus d'une centaine de pages, et la bande-son officielle du jeu sur CD, le tout dans une boite de rangement de collection.