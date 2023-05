The Plucky Squire - Le jeu d'action/aventure dans un livre de contes remontre le bout de son nez

Un studio fraîchement créé en 2019 par deux vétérans de l'industrie du jeu vidéo, qui ont travaillé sur des titres tels que Pokémon, The Swords of Ditto et Stealth Inc, avait fait l'excitante annonce de leur premier jeu The Pluncky Squire l'année dernière lors de la conférence vidéo de Devolver Digital. Ce titre, développé par All Possible Futures a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce lors du PlayStation Showcase du 24 mai 2023 . L'occasion de revoir cet enchanteur jeu avant sa sortie cette année, à une date encore inconnue . The Pluncky Squire débarquera aussi sur Nintendo Switch pour notre plus grand plaisir.

Le Vaillant Petit Page suit les aventures magiques de Laïus et de ses amis, des personnages d'un livre de contes qui découvrent qu'il existe tout un monde en trois dimensions au-delà de la couverture.



Lorsque le maléfique Ragecuite découvre que c'est lui le méchant du livre, et que son destin est d'être vaincu par le camp du Bien, il flanque l'héroïque Laïus à la porte du livre. Résultat : l'histoire est changée à jamais !



S'il veut sauver ses amis des griffes de l'affreux Ragecuite, Laïus va devoir relever des défis exceptionnels et offrir au livre un happy end digne de ce nom.



Frayez-vous un chemin entre des mondes 2D et 3D dans cette aventure charmante pleine d'action. Résolvez des énigmes, affrontez des blaireaux à la boxe, déplacez-vous en jetpack, et bien d'autres choses encore ! De nombreux défis aussi amusants que surprenants feront de vous le héros d'un livre qui s'écrit sous vos yeux.