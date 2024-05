Devolver Direct 2024 - L'éditeur déjanté Devolver Digital date sa conférence de juin

C'est un des rendez-vous chaque année à ne pas manquer. La conférence de l'éditeur le plus barré du paysage vidéoludique Devolver Digital est en effet toujours un grand moment à vivre. Entre excellents jeux, pépites indépendantes et hits attendus, Devolver Digital tire aussi toujours ses épingles du jeu en proposant souvent les conférences les plus drôles de cette période du mois de juin riche en annonces.

Petits bijoux de mise en scène frôlant souvent l'absurde, Devolver Digital a su profiter de ses Direct pour annoncer ses couleurs et marquer les esprits, vous serez donc ravis d'apprendre que l'éditeur nous donne rendez-vous dans deux semaines, le vendredi 7 juin prochain à deux heures du matin (heure de Paris) pour annoncer son line-up de jeux à venir pour les mois à suivre et pour fêter les 15 ans de Volvy, sa mascotte totalement inventée l'année dernière. Ce sera aussi l'occasion de revoir très probablement The Plucky Squire que l'on doit désormais appeler Le vaillant petit page chez nous.