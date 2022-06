The Plucky Squire - le nouveau jeu d'action/aventure édité par Devolver Digital s'annonce pour 2023

Lors de l'événement vidéo de Devolver Digital, les éditeurs les plus funky de l'industrie, All Possible Futures, un tout nouveau studio fondé en 2019 par deux vétérans de l'industrie ayant travaillé sur Pokémon, The Swords of DItto ou encore Stealth Inc, a profité de l'occasion pour annoncer un tout nouveau jeu d'action/aventure incroyablement beau et original. Annoncé avec une fenêtre de sortie assez large fixée à 2023 , The Pluncky Squire a fait forte impression grâce à sa direction artistique maîtrisée et à son univers qui s'annonce aussi fou que bien mis en scène. Il nous tarde d'en apprendre plus sur le titre mais en attendant vous pouvez toujours visionner sa première bande-annonce ci-dessous.

Follow the magical adventures of Jot and his friends who discover a three-dimensional world outside the pages of their book in The Plucky Squire from @devolverdigital. Coming soon to #NintendoSwitch! pic.twitter.com/u1vTyVzdsF — Indie World (@IndieWorldNA) June 9, 2022