The Plucky Squire devient Le Vaillant Petit Page et s'offre une localisation française

C'est le titre indépendant qui intrigue les joueurs, The Plucky Squire est un jeu d'aventure prenant la forme d'un conte pour enfant, où le héros arrive à sortir littéralement du conte pour s'aventurer dans un univers en 3D. Attendu dans le courant de l'année 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents All Possible Futures et Devolver Digital viennent de communiquer sur la localisation du jeu. Les joueurs francophones seront aux anges puisque le jeu devra être appelé Le Vaillant Petit Page dans la lange de Molière, le héros Jot se nommera Laïus, et enfin, le conte sera sous-titré en plusieurs langues, dont le français.

Devolver ouvre une nouvelle page de sa formidable histoire avec cette adaptation de The Plucky Squire en français (Le Vaillant Petit Page), allemand (Der Kühne Knappe), espagnol (El Escudero Valiente), portugais brésilien (O Escudeiro Valente) et russe (ОТВАЖНЫЙ ПАЖ) : le jeu n’en sera que plus accessible pour les joueurs et les joueuses du monde entier. Vous souhaitez compléter le défi ultime ? Terminez-le dans toutes les langues ! Le Vaillant Petit Page suit les aventures magiques de Laïus et de ses amis, des personnages d’un livre de contes qui découvrent qu’il existe tout un monde en trois dimensions au-delà de la couverture. Lorsque le maléfique Ragecuite découvre que c’est lui le méchant du livre, et que son destin est d’être vaincu par le camp du Bien, il flanque l’héroïque Laïus à la porte du livre. Résultat : l’histoire est changée à jamais ! Frayez-vous un chemin entre des mondes 2D et 3D dans cette aventure charmante pleine d’action. Résolvez des énigmes, affrontez des blaireaux à la boxe, déplacez-vous en jetpack et bien d’autres choses encore ! De nombreux défis aussi amusants que surprenants feront de vous le héros d’un livre qui s’écrit sous vos yeux.