Le Vaillant Petit Page (The Plucky Squire) est disponible sur Nintendo Switch

Les développeurs de chez All Possible Futures, épaulés par Devolver Digital, viennent enfin de publier Le Vaillant Petit Page (The Plucky Squire) qui fascine énormément de joueurs depuis son annonce avec son style graphique et son gameplay atypiques. Proposé au prix de 29,99€ sur l'eShop, et attendu en version physique pour le début de l'année prochaine, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. Malheureusement nous n'avons pas pu mettre la main sur une version Nintendo Switch du jeu pour vous en proposer un test dans nos colonnes.

Le Vaillant Petit Page suit les aventures magiques de Laïus et de ses amis, des personnages d'un livre de contes qui découvrent qu'il existe tout un monde en trois dimensions au-delà de la couverture. Lorsque le maléfique Ragecuite découvre que c'est lui le méchant du livre, et que son destin est d'être vaincu par le camp du Bien, il flanque l'héroïque Laïus à la porte du livre. Résultat : l'histoire est changée à jamais ! S'il veut sauver ses amis des griffes de l'affreux Ragecuite, Laïus va devoir relever des défis exceptionnels et offrir au livre un happy end digne de ce nom. Frayez-vous un chemin entre des mondes 2D et 3D dans cette aventure charmante pleine d'action. Résolvez des énigmes, affrontez des blaireaux à la boxe, déplacez-vous en jetpack, et bien d'autres choses encore ! De nombreux défis aussi amusants que surprenants feront de vous le héros d'un livre qui s'écrit sous vos yeux.

Source : Nintendo