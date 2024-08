Coffee Talk Tokyo s'offre une pause au Pays du Soleil Levant

La série de Visual Novel Coffee Talk s'offrira un nouvel opus en 2025, et pour l'occasion, c'est un voyage au pays du Soleil Levant qui est organisé. Coffee Talk Tokyo sera l'occasion de découvrir de nouveaux personnages folkloriques, dont nous prendrons plaisir à écouter leurs histoires tout en faisant notre job de barista. En attendant de découvrir davantage d'informations, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Coffee Talk Tokyo est un nouvel épisode de la série de romans visuels Coffee Talk. Dans Coffee Talk Tokyo, les joueurs joueront le rôle de barista dans un café ouvert toute la nuit dans les ruelles de Tokyo. Dans un monde où humains et créatures fantastiques se côtoient, écoutez leurs histoires d'amour, de perte, de joie et de tristesse, tout en servant de délicieuses boissons conçues non seulement pour étancher leur soif, mais aussi pour réchauffer leur cœur.