Quilts and Cats of Calico - Boules de poils et pièces de tissu se rencontreront cet automne sur Nintendo Switch

Né de l'amour des développeurs de Monster Couch pour les chats et les jeux de plateau, Quilts and Cats of Calico. Cette adaptation revisitée du Calico vous demandera de fabriquer des couvertures en combinant des chutes de tissu pour attirer divers félins. Jouable en solo et jusqu'à 4 en local et en online, le titre vous permettra également de participer à des matchs classés, et vous pouvez même personnaliser votre avatar félin avec différents équipements et accessoires. Si le titre vous intéresse, sachez que Quilts and Cats of Calico sera disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch dans le courant de l'automne 2023.