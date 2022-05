Mini Motorways - la suite de Mini Metro est enfin disponible

La suite du très apprécié Mini Metro est enfin disponible sur Nintendo Switch, en effet, annoncé en mai 2021 , Mini Motorways s'est payé une sortie "shadowdroppée" via l'Indie World après avoir annoncé une sortie dans le courant du second trimestre 2022 . Les amateurs de jeux de gestion minimaliste pourront s'adonner au plaisir relaxant de la planification routière, le tout dans la même ambiance zen que Mini Metro. Creusez-vous la tête pour définir le meilleur réseau routier pour subvenir aux besoins de transport des plus grandes villes mondiales. Chaque partie étant procédurale, vous devriez en avoir pour des heures et des heures de contenu avant de vous lasser, de plus, un mode défis hebdomadaires est disponible en jeu et vous permettra de vous surpasser encore plus.

Mini Motorways est disponible sur l'eShop au prix de 13,99 euros.