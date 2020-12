Spelunky 1 et 2 débarquent l'été prochain sur Nintendo Switch

La saga Spelunky débarque sur Nintendo Switch cet été . Annoncé sans plus de précisions de date qu'un vague été 2021 Spelunky et sa suite Spelunky 2 déjà sortis entre autres sur Pc seront bientôt disponibles sur l'eShop. Ces deux jeux sont développés par Mossmouth sont des jeux plate-forme avec des mécaniques de rogue-like et ils incluent tous deux un mode multijoueur jouable en local. À leur sortie, les deux jeux reçurent les louanges des joueurs et font figure de véritables must-haves dans la ludothèque indépendante de la Nintendo Switch.

Retrouvez ci-dessous la bande-annonce diffusée lors de l'événement ainsi que quelques détails sur cette duologie de jeux :

Spelunky : Spelunky est un jeu de plate-forme unique avec des niveaux aléatoires qui vous offrent un nouveau défi chaque fois que vous jouez. Voyagez dans les entrailles de la Terre et explorez des lieux fantastiques peuplés de monstres, de pièges et de trésors.



Spelunky 2 : Spelunky fait son retour avec cette grande suite du célèbre jeu de plates-formes roguelike ! Rencontrez la prochaine génération d'explorateurs lunaires, à la recherche de trésors et de proches disparus. Spelunky 2 étoffe les défis aléatoires et uniques de son prédécesseur, offrant une aventure satisfaisante pour les anciens joueurs comme pour les nouveaux. Explorez le jeu en solo, jouez jusqu'à 4 joueurs en local ou, pour la première fois, rejoignez vos amis en ligne pour résoudre ensemble des mystères (ou bien pour vous confronter dans l'Arène).



Le monde de Spelunky 2 est encore plus dense que celui de son prédécesseur et possède plus de zones, de personnages, de pièges et d'objets avec lesquels interagir (et eux-mêmes interagissent entre eux). Le monde s'est agrandi de bien des façons, créant divers chemins et des niveaux à plusieurs couches qui ajoutent une troisième dimension au gameplay classique des plates-formes en 2D.